В 2020 году подрядчик уложил на мосту новый асфальт. Его хватило всего на четыре года.

Подрядная организация «АртРемСтрой» в рамках гарантийных обязательств перед муниципалитетом провела ремонт дорожного покрытия на Октябрьском мосту. Его ремонтировали в 2020 году, и за прошедшие четыре года асфальт на некоторых участках критически деформировался.

– Во время комиссионных обследований объектов на Октябрьском мосту были выявлены критические неровности на некоторых участках, которые мешали безопасному движению транспорта, – сообщили в мэрии.

В минувшие выходные на мосту были проведены работы: подрядчик фрезеровал и снял верхний поврежденный слой асфальта, а затем уложил новый. Всего было отремонтировано около 3500 кв. м дорожного покрытия.