Омск-Информ
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·Общество

Работы по замене подъемных машин на новые проведены уже в 24 многоэтажках.

В 2024 году в многоквартирных домах Омска заменят 218 лифтов, сообщил глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко. На замену подъемникам, отработавшим свой срок, ставят современные энергосберегающие модели, соответствующие всем требованиям безопасности.

– Благодаря энергосберегающим технологиям новое лифтовое оборудование снижает энергозатраты, а значит, и соответствующие коммунальные платежи, – отметил министр.

Региональный фонд капитального ремонта намерен заменить лифты в 53 многоквартирных домах. В 24 домах работы уже завершены, специалисты установили 99 новых лифтов.

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·Общество

Работы по замене подъемных машин на новые проведены уже в 24 многоэтажках.

В 2024 году в многоквартирных домах Омска заменят 218 лифтов, сообщил глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко. На замену подъемникам, отработавшим свой срок, ставят современные энергосберегающие модели, соответствующие всем требованиям безопасности.

– Благодаря энергосберегающим технологиям новое лифтовое оборудование снижает энергозатраты, а значит, и соответствующие коммунальные платежи, – отметил министр.

Региональный фонд капитального ремонта намерен заменить лифты в 53 многоквартирных домах. В 24 домах работы уже завершены, специалисты установили 99 новых лифтов.

1294