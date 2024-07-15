Еще раньше – к сентябрю – возобновится движение на знаковом для всего Левобережья перекрестке бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской.

В Омске продолжается реконструкция одной из основных автомагистралей левобережной части города – бульвара Архитекторов. На сегодня это ключевой объект масштабного инфраструктурного проекта по развитию транспортной доступности существующих и строящихся микрорайонов. О его значимости говорит тот факт, что когда для продолжения работ 1 июля был закрыт для проезда участок дороги возле торгового центра «Мега» на пересечении с улицей Волгоградской, это вызвало бурю негодования в соцсетях. Ответил на критику и еще раз рассказал о том, зачем нужна реконструкция и как продвигаются работы, заместитель директора департамента строительства администрации Омска Михаил Сизов. По его данным, подрядчик – ООО «СтройТраст» – выполнил уже порядка 30 % всех запланированных на объекте работ.

– Сроки реализации проекта очень сжатые – его необходимо завершить до конца текущего года. При планировании работ приходится ориентироваться на погодные условия короткого сибирского лета. При утверждении этапов перекрытия тех или иных магистралей также приходится учитывать наличие большого числа инженерных коммуникаций на реконструируемом участке бульвара Архитекторов. При освобождении фронта работ для дорожной техники движение иного транспорта на этом участке дороги становится невозможным. Обойтись без этих неудобств никак нельзя, и мы заранее информировали омичей о закрываемых перекрестках и альтернативных схемах движения. Перекрытия производятся в строгом соответствии со всеми действующими нормами. Графики перекрытий и объездов согласовывались со специалистами департамента транспорта и Госавтоинспеции, – сообщил Сизов.

По словам представителя заказчика, схема временной организации движения на Левобережье максимально учитывает интересы жителей. Впрочем, в депстрое понимают, что модель поведения водителей постоянно меняется, и в соответствии с этим подрядчикам даются поручения о внесении корректировок. Это касается как физических элементов – бетонных блоков для перекрытия проезда, так и светофорных объектов. С актуальной схемой организации движения транспорта по бульвару Архитекторов можно ознакомиться, в частности, на сайте администрации города Омска.

В департаменте строительства просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь по итогам реконструкции омичи получат полноценную магистраль, которая значительно улучшит транспортную доступность активно развивающегося Левобережья. Новая дорога протяженностью почти 4 км будет с 4–6 полосами для движения и центральной полосой, разделяющей транспортные потоки. Для ускорения потока на больших перекрестках появятся правосторонние съезды. Вдоль всей проезжей части обустроят тротуары шириной от полутора до трех метров и велосипедную дорожку. Проектом также предусмотрены строительство ливневой канализации, линии наружного освещения, контактной сети для движения троллейбусов и разворотной площадки для них. Всего на отремонтированном участке будет 15 остановок общественного транспорта. Для личных авто построят две вместительные парковки, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Как подчеркнул первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков, у него нет сомнений в реальности сроков окончания работ на бульваре Архитекторов.

– В настоящее время проводим практически весь спектр работ, за исключением благоустройства. На реконструируемом 4-километром участке дороги работает 50 единиц техники и порядка 80 специалистов. Трудятся они круглосуточно, но виды работ планируются так, чтобы по ночам уменьшать шумовую нагрузку на жителей близлежащих домов. Для этого, в частности, сдвигаем график подвоза стройматериалов самосвалами, а водителей просим при выгрузке не стучать металлическими бортами, – пояснил Шестаков.

Представитель подрядчика также пояснил, почему на ремонтируемых перекрестках нельзя было оставить для движения хотя бы по одной полосе:

– Мы не просто меняем асфальт, а полностью срезаем старое дорожное полотно на глубину до полутора метров. При таком перепаде высот движение транспорта организовать невозможно. Старый грунт, суглинок вместе с различными техногенными включениями вывозится, а взамен создается совершенно новая дорожная одежда из грунтов, укрепленных цементом. Все это уже по современным стандартам, конечно. Такое решение пришлось применить в связи с повышенным пучинообразованием на Левобережье. Новые технологии позволяют создать достаточно надежную конструкцию, и на асфальтобетонное покрытие, например, мы даем пятилетнюю гарантию.

Затруднений с наличием материалов и тяжелой спецтехники у строителей нет, а вот наличие незадокументированных инженерных сетей работу иногда притормаживает. Так, на пересечении бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской обнаружилось сразу два кабеля, не внесенных ни в одну из схем подземных коммуникаций. Пришлось искать хозяев, договариваться об отключении и демонтаже кабелей.

В целом на бульваре сосредоточено более 200 различных инженерных сетей, для их переноса администрацией города заключены соглашения с АО «Омск РТС», АО «Тепловая компания», АО «Омскводоканал», ПАО «Россети Сибирь» и АО «Омскэлектро». Все крупные ресурсоснабжающие организации согласовали с дорожникам графики работ по переносу коммуникаций и в целом их соблюдают. Представители заказчика и подрядчика реконструкции бульвара Архитекторов сходятся во мнении, что основные работы на магистрали удастся завершить в декабре текущего года. На знаковом для всего Левобережья перекрестке – пересечении бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской, движение будет возобновлено еще раньше – к сентябрю.

Напомним, реконструкция магистрали началась осенью прошлого года Стоимость заключенного с подрядчиком контракта составляет порядка 2 млрд рублей, которые администрация города получила в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Омской области.