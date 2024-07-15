Омск-Информ
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·Политика

Его решили наградить за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности.
На прошлой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении руководителя аппарата Законодательного собрания Владимира Телевного медалью «За высокие достижения». Документ появился на сайте облправительства сегодня.
– За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности, – говорится в распоряжении.
Отметим, что 69-летний Телевной, которому в августе исполняется 70 лет, руководит аппаратом Заксобрания с декабря 2012 года. До этого он работал советником председателя Заксобрания, министром культуры и заместителем мэра.
·Политика

Его решили наградить за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности.
На прошлой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении руководителя аппарата Законодательного собрания Владимира Телевного медалью «За высокие достижения». Документ появился на сайте облправительства сегодня.
– За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности, – говорится в распоряжении.
Отметим, что 69-летний Телевной, которому в августе исполняется 70 лет, руководит аппаратом Заксобрания с декабря 2012 года. До этого он работал советником председателя Заксобрания, министром культуры и заместителем мэра.