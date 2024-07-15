Нелегальное заведение работало на улице Конева. Попасть туда можно лишь по знакомству.

Сотрудники омской полиции накрыли подпольное игорное заведение, расположенное в одном из домов на улице Конева. Нелегальное казино весьма популярно среди любителей азартных игр. Когда в помещение ворвались люди в форме, в зале находились две девушки-администратора, охранник и 12 клиентов в возрасте от 24 до 43 лет. Попасть в казино можно было только по рекомендации.

– Попасть внутрь можно было только по протекции постоянных клиентов. Некоторые из опрошенных утверждали, что в игры не играли, зашли в заведение «просто попить кофе», – сообщили в полиции.

В подпольном заведении изъяли 36 компьютеров с доступом к интернету, 21 игровой автомат, вспомогательное оборудование, необходимое для организации игорной деятельности, а также дневную выручку – около 100 000 рублей. Сейчас ведется проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.