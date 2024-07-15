Жители старейшего города Омской области к его юбилею представили собственные проекты, реализованные на гранты «Газпром нефти».

Старейший город Омской области – Тара – отпраздновал 430-летие. На юбилей жители Тары представили собственные проекты, реализованные на гранты «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города».

– Преимущество небольшого города в том, что местные жители могут по-настоящему влиять на его жизнь. Активные тарчане всегда будут партнером и другом администрации города, ведь вместе мы можем сделать больше и лучше. Социальные проекты, поддержанные «Газпром нефтью», – это важный и ценный вклад в развитие событийной привлекательности нашего края. Мы рады, что выбранный фокус на яркую, творческую и интересную жизнь поддерживается как горожанами, так и крупным бизнесом. Вместе мы делаем Тару местом для творчества, созидания и самовыражения, – считает глава Тарского городского поселения Игорь Горбановский.

На день рождения города подготовили яркую развлекательную программу «Королева спорта – Тара-2024», где были авиашоу, концерты и театрализованные представления.

В Пушкинском сквере прошел «Марафон дворовых игр», организованный Тарской центральной районной библиотекой: десятки детей приняли участие в спортивно-игровой программе и забрали домой спортивно-книжные рюкзачки.

А на Юбилейной площади города проходил фестиваль «Тарская мозаика», где желающие обучались урало-сибирской росписи у авторов проекта «Экологическая мастерская «Горница». Участники создали праздничные сувениры, отражающие культуру и историю родного города.

– Тара – один из древнейших и красивейших городов Сибири. Для нас очень важно, что инициативы жителей города, которые мы поддержали грантами, наполнили юбилейный праздник. Благодаря этому больше людей узнает об этих проектах и сможет принять в них участие. А может быть, они вдохновятся, захотят создать свой проект и примут участие в нашем следующем грантовом конкурсе, которой стартует уже этой осенью, – говорит директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Продолжился праздник на арт-газоне рядом с детской школой искусств. Организаторы проекта «Школа печатной графики «Эстамп» на открытом воздухе провели мастер-класс по созданию открыток в разных техниках, например в монотипии (печать масляной картинки под давлением на офортном станке) или граттаже (процарапывание пером).

Грантовый конкурс «Родные города» реализуется ежегодно на территории Тары при поддержке «Газпромнефть-Востока».

– Тара входит в пятерку первых русских городов, возникших в Сибири. У Тары богатая культура, и отражение этого мы каждый раз видим в проектах победителей грантового конкурса. Многие идеи местных жителей направлены на сохранение истории родного края и развитие активных досуговых форм. И тот факт, что социальные инициативы горожан стали визитной карточкой программы празднования Дня города, лишь подтверждает необходимость дальнейшего активного вовлечения тарчан в жизнь родного края, – уверен генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

В этом году компания выделила четыре гранта на социальные инициативы жителей города. Всего же до конца 2024 года в Омске и Омской области на гранты «Газпром нефти» будет реализовано 16 социальных проектов. Наиболее популярными стали культурные и образовательные направления: мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, выставки и лекции.