Омск-Информ
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·Происшествия

Спасателям удалось потушить 70 возгораний.
В МЧС подвели итоги недели. С 8 по 14 июля в регионе потушили 70 пожаров. В 34 случаях горели трава и мусор.
– В пожаре погибли два человека, – сообщили спасатели.
Отметим, что 46 раз пожарным пришлось выехать по ложным вызовам. Еще в 202 случаях произошли ложные срабатывания сигнализаций.
·Происшествия

Спасателям удалось потушить 70 возгораний.
В МЧС подвели итоги недели. С 8 по 14 июля в регионе потушили 70 пожаров. В 34 случаях горели трава и мусор.
– В пожаре погибли два человека, – сообщили спасатели.
Отметим, что 46 раз пожарным пришлось выехать по ложным вызовам. Еще в 202 случаях произошли ложные срабатывания сигнализаций.