Оценка ущерба и прием заявлений на компенсации продолжаются.

Правительство Омской области выплатило уже 86 млн рублей жителям, которые пострадали от паводка. Компенсацию по 10 тыс. рублей получил 6241 человек. Компенсации по частичной и полной утрате имущества (50 и 100 тыс. рублей) зачислили 296 жителям.

Отметим, что в части домов в Усть-Ишимском районе еще устраняют последствия паводка и оценивают ущерб. По данным на субботу, подтопленными оставались 9 домов.

Ранее власти продлили возможность обратиться за компенсациями. Заявления от жителей будут принимать до середины августа.