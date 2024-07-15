Омск-Информ
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·Общество

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в дневное время.

В понедельник, 15 июля, в Омске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +29 градусов. Днем возможны кратковременные дожди, также прогнозируются грозы.

«Яндекс. Погода» дает осадки на дневное и вечернее время, Гисметео уточняет, что небольшой дождь стоит ждать в районе 15 часов. Также ожидается северо-восточный ветер скоростью 4 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Краткосрочный прогноз на ближайшие дни показывает, что в среду и четверг стоит ждать грозы с большим количеством осадков (до 20 мм).

·Общество

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в дневное время.

В понедельник, 15 июля, в Омске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +29 градусов. Днем возможны кратковременные дожди, также прогнозируются грозы.

«Яндекс. Погода» дает осадки на дневное и вечернее время, Гисметео уточняет, что небольшой дождь стоит ждать в районе 15 часов. Также ожидается северо-восточный ветер скоростью 4 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Краткосрочный прогноз на ближайшие дни показывает, что в среду и четверг стоит ждать грозы с большим количеством осадков (до 20 мм).