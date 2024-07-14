Омск-Информ
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·Общество

Местами непогода сохранится в регионе до середины ночи.
Министерство региональной безопасности предупредило об опасных явлениях в Омской области. Сегодня, 14 июля, ожидаются сильный ливень, гроза, град и ветер порывами до 25 м/с и более. Непогода местами в регионе сохранится до конца дня и первую половину ночи.
Отметим, что дожди и грозы наблюдаются в регионе с четверга. По прогнозу синоптиков, непогода ожидается также в начале рабочей недели.
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·Общество

Местами непогода сохранится в регионе до середины ночи.
Министерство региональной безопасности предупредило об опасных явлениях в Омской области. Сегодня, 14 июля, ожидаются сильный ливень, гроза, град и ветер порывами до 25 м/с и более. Непогода местами в регионе сохранится до конца дня и первую половину ночи.
Отметим, что дожди и грозы наблюдаются в регионе с четверга. По прогнозу синоптиков, непогода ожидается также в начале рабочей недели.
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