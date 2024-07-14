Омск-Информ
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·Происшествия

По территории парка разливается вода.
В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ произошла коммунальная авария. Случился порыв трубы водопровода.
— Произошел порыв трубы Водоканала. Аварийные службы оповещены. О ходе работы по устранению аварии оповестим дополнительно, — сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в парке.
Пока же по территории парка разливается вода.
·Происшествия

По территории парка разливается вода.
В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ произошла коммунальная авария. Случился порыв трубы водопровода.
— Произошел порыв трубы Водоканала. Аварийные службы оповещены. О ходе работы по устранению аварии оповестим дополнительно, — сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в парке.
Пока же по территории парка разливается вода.