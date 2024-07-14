Омск-Информ
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·Происшествия

Действия мужчины попали на запись камеры.
Вчера вечером неизвестный омич влез на памятник Ленину. Сидящего на монументе в нескольких метрах от земли мужчину горожане сняли на видео и выложили запись в соцсетях. Как мужчина взобрался на памятник, неизвестно.
Напомним, памятник установили на улице Ленина в 1958 году. Летом 2019 года кто-то из омичей уже залез на него, чтобы надеть на лицо Ленина солнцезащитные очки.
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·Происшествия

Действия мужчины попали на запись камеры.
Вчера вечером неизвестный омич влез на памятник Ленину. Сидящего на монументе в нескольких метрах от земли мужчину горожане сняли на видео и выложили запись в соцсетях. Как мужчина взобрался на памятник, неизвестно.
Напомним, памятник установили на улице Ленина в 1958 году. Летом 2019 года кто-то из омичей уже залез на него, чтобы надеть на лицо Ленина солнцезащитные очки.
1181