Один ужин для компании обойдется там в сумму от 15 тыс. рублей.

В Омске выставили на продажу «приватный ресторан для одной компании», который располагается на 10-м этаже офисного здания № 91 на улице 1-й Северной. Собственники оценили его в 4,2 млн рублей.

Посетить ресторан можно за сумму от 15 тыс. рублей. Шеф-повар приготовит ужин на открытой кухне, а гости могут наблюдать или поучаствовать в приготовлении.

Отметим, что помещение ресторан арендует. Владельцы сообщают в объявлении, что у них стабильный поток клиентов и вложения в бизнес не требуются.