Полицейские возбудили уголовное дело и теперь разыскивают преступников.

Мошенники обманули 57-летнюю жительницу Омского района. Женщина лишилась более 1,2 млн рублей, в том числе тех денег, что заняла у банка.

Как сообщили в полиции, сельчанка увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке и заполнила анкету, где оставила номер телефона. Ей перезвонил «аналитик» и объяснил, как получать доходы за счет сделок на валютном рынке. Выполняя указания звонившего, сельчанка делала ставки и «получала» прибыль. Но, когда женщина попыталась вывести доход, ей потребовались дополнительные средства. Она оформила кредиты на 840 и 250 тыс. рублей, которые перевела на брокерский счет.

Когда женщина заподозрила обман, то обратилась в банк, а потом и в полицию. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве.