Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мужчина купался в месте, где это запрещено.

В дерене Лежанке Горьковского района Омской области утонул мужчина. Как сообщили в МЧС, тело вытащили из воды очевидцы происшествия.
– Утонул при купании в реке Иртыш в нетрезвом состоянии в необорудованном месте, – отметили в МЧС. 
Отметим, что в этом году в Омской области утонуло уже 13 человек. Двое из них дети.
·Происшествия

Мужчина купался в месте, где это запрещено.

В дерене Лежанке Горьковского района Омской области утонул мужчина. Как сообщили в МЧС, тело вытащили из воды очевидцы происшествия.
– Утонул при купании в реке Иртыш в нетрезвом состоянии в необорудованном месте, – отметили в МЧС. 
Отметим, что в этом году в Омской области утонуло уже 13 человек. Двое из них дети.