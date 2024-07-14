Омск-Информ
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·Происшествия

Оба пешехода с травмами попали в больницу.
Вчера около 17:00 на улице Нефтезаводской в районе остановки «ПАТП-7» случилась авария. Как сообщили в ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в забор. После этого забор отбросило на двух пешеходов.
В аварии пострадали два пешехода: 36-летняя женщина и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.
Как сообщили в полиции, водитель ВАЗа не имеет права управления транспортными средствами.
·Происшествия

Оба пешехода с травмами попали в больницу.
Вчера около 17:00 на улице Нефтезаводской в районе остановки «ПАТП-7» случилась авария. Как сообщили в ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в забор. После этого забор отбросило на двух пешеходов.
В аварии пострадали два пешехода: 36-летняя женщина и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.
Как сообщили в полиции, водитель ВАЗа не имеет права управления транспортными средствами.