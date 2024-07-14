После аварии его госпитализировали с травмой головы.

Поздно вечером 12 июля в Советском округе случилось ДТП. На улице Химиков 50-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением и въехал в столб.

Омич получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей лицевого скелета. Как сообщили в полиции, его госпитализировали в городскую больницу № 2.

Отметим, что за минувшие сутки, сотрудники полиции составили 542 протоколов за нарушение правил дорожного движения. За рулем поймали 23 нетрезвых водителя.