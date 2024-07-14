Омск-Информ
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·Общество

Будет облачно с прояснениями, без осадков и по-прежнему жарко – до +31° днем.

Сегодня в Омске будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +31°. Осадков, по сообщению телеграм-канала MeteoOmsk не ожидается. Однако сервис Яндекс.Погода небольшой дождь все-таки прогнозирует.

В районах Омской области также будет жарко, столбики термометров поднимутся до +33°. Однако местами ожидаются дожди с грозами.

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·Общество

Будет облачно с прояснениями, без осадков и по-прежнему жарко – до +31° днем.

Сегодня в Омске будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +31°. Осадков, по сообщению телеграм-канала MeteoOmsk не ожидается. Однако сервис Яндекс.Погода небольшой дождь все-таки прогнозирует.

В районах Омской области также будет жарко, столбики термометров поднимутся до +33°. Однако местами ожидаются дожди с грозами.

1210