Омск-Информ
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·Общество

Все трое живы, но обратились за помощью медиков. Они были пассажирами двух столкнувшихся автомобилей.

Сегодня в центре Омска на пересечении улиц Маршала Жукова и Чкалова столкнулись две иномарки – «Хендай Крета» и «Рено Дастер». Как предварительно установили в омской Госавтоинспекции, женщина, управлявшая корейским кроссовером, поворачивая налево, столкнулась с автомобилем французской марки.

– В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автомобиля «Хендай» (мальчик 2019 г. р., девочка 2017 г. р.) и пассажир «Рено» (женщина 1947 г. р.), – сообщили в омской Госавтоинспекции.

Правоохранительные органы проводят проверку.

·Общество

Все трое живы, но обратились за помощью медиков. Они были пассажирами двух столкнувшихся автомобилей.

Сегодня в центре Омска на пересечении улиц Маршала Жукова и Чкалова столкнулись две иномарки – «Хендай Крета» и «Рено Дастер». Как предварительно установили в омской Госавтоинспекции, женщина, управлявшая корейским кроссовером, поворачивая налево, столкнулась с автомобилем французской марки.

– В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автомобиля «Хендай» (мальчик 2019 г. р., девочка 2017 г. р.) и пассажир «Рено» (женщина 1947 г. р.), – сообщили в омской Госавтоинспекции.

Правоохранительные органы проводят проверку.