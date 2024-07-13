Капризы погоды прогнозируются до конца сегодняшнего дня местами по Омской области. Омичей просят соблюдать осторожность.

Главное управление МЧС по Омской области со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС предупредило о крайне некомфортных погодных явлениях, которые могут произойти до конца сегодняшнего дня.

– До конца дня 13 июля 2024 года местами по Омской области ожидаются: ливневые дожди, грозы, усиление ветра порывами 18–23 м/с, град, – сообщает ГУ МЧС по Омской области.

Как обычно, в региональном МЧС омичей и жителей региона просят соблюдать элементарные правила безопасности: не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и не парковаться у этих объектов. Также нельзя оставлять без присмотра детей.

Стоит убрать с крыш, балконов, лоджий и подоконников предметы, которые могут травмировать при падении. При выходе из дома тоже нужно закрыть окна, двери балконов и отключить электрические приборы. Во время града лучше не выходить из дома или из автомобиля, если непогода застала в дороге.

Телефон для обращений в чрезвычайных ситуациях – 101.