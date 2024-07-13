Имеется в виду деревня Эбаргуль в Усть-Ишимском районе, пострадавшем от паводка. В двух районах области сформируют бригады строителей.
Усть-Ишимский район Омской области продолжают восстанавливать после весеннего паводка. Так, в деревне Эбаргуль затопленными оказались 38 домов. Сейчас вода из них ушла, помещения обследовали, дезинфицировали и продолжают сушить.
Сегодня в Эбаргуле побывал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Приняли решение закрепить за деревней Эбаргуль два района – Горьковский и Павлоградский. Поручил главам районов Михаилу Юрьевичу Болтрику и Александру Владимировичу Сухоносову сформировать на своих территориях бригады строителей, которые начнут ремонтировать дома. В первую очередь поможем пожилым людям, – пообещал Хоценко.
Об этом глава региона заявил и местным жителям, с которыми пообщался на месте. Отмечается, что многие из них уже получили выплаты по утрате имущества.