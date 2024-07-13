Эта статистика остается стабильной уже много лет. «Младше» заболевание не становится.

За прошлый год медики Омского центра аллергологии и иммунологии ГДКБ № 2 имени В. П. Бисяриной помогли 304 юным омичам, которые страдают от аллергии. В областном Минздраве отмечают, что подобная статистика на протяжении многих лет остается почти без изменений. «Младше» аллергия не становится, структура заболеваемости тоже не меняется.

Центр лечит не только детей-аллергиков, но и людей с иммунодефицитными состояниями.

– В нашей больнице имеется собственная иммунологическая лаборатория, а наши специалисты активно взаимодействуют с коллегами клинической лаборатории, что позволяет поставить диагноз «у постели больного», – рассказала отметила завотделением иммунологии и аллергологии Светлана Старикова.

В ГДКБ № 2 также есть отдельный кабинет для больных бронхиальной астмой, там им при необходимости окажут экстренную помощь. Здесь же пациенты могут получить необходимые советы и даже пройти обучение, чтобы научиться контролировать болезнь.