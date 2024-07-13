Отлучившаяся продавщица увидела лишь сверкающие пятки воришки и пустую кассу. Впрочем, мужчину быстро задержали.
54-летний омич, по-видимому, нуждавшийся в деньгах, нашел способ быстро их обрести. Проходя мимо киоска на 21-й Амурской, торгующего горячим питанием, он воспользовался отлучкой продавщицы и через открытое окно вытащил из кассы около 3,5 тыс. рублей.
Правда, потратить добытое злоумышленник не успел.
– Сотрудники уголовного розыска просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, на ней был зафиксирован момент кражи. Оперативники установили личность злоумышленника. 54-летнего ранее судимого за аналогичные преступления омича задержали по месту жительства, где также изъяли и похищенные деньги, – сообщили в УМВД России по Омской области.
Незадачливому воришке грозит до пяти лет тюрьмы.