То, что взрывное устройство лишь муляж, выяснили специалисты службы разминирования. Велосипедиста-шутника ищут.
Сотрудники Сибирского филиала ведомственной охраны Минтранса РФ (команда «Омск») во время обхода объекта увидели велосипедиста. Он перебросил через ограждение охраняемого учебного заведения подозрительный сверток и скрылся.
Этот предмет оказался муляжом бомбы.
– Информация о случившемся передана в правоохранительные органы и экстренные службы, проведено визуальное обследование предмета, место происшествия незамедлительно оцеплено, сотрудники эвакуированы. Прибывшие на место специалисты службы разминирования установили, что подозрительный пакет является муляжом взрывного устройства, – сообщили в Управлении ведомственной охраны Министерства транспорта РФ.
Велосипедист, склонный к опасным розыгрышам, угодил на записи камер видеонаблюдения. Его личность устанавливают правоохранительные органы.
Учебное заведение, на территории которого произошел инцидент, не называется, однако известно, что ФГУП «УВО Минтранса России» охраняет омские колледж гражданской авиации и институт водного транспорта.