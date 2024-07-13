Мнимая сотрудница регулятора, разумеется, оказалась преступницей. Заведено уголовное дело.

Активная информационная работа с населением, которую ведут правоохранительные органы, увы, охватывает не всех. Во всяком случае, люди по-прежнему добровольно отдают преступникам немалые деньги.

К примеру, на этой неделе 25-летнего омича «развели» хрестоматийным способом. Ему позвонили через популярное приложение-мессенджер. Собеседница представилась сотрудницей Центробанка и рассказала, что на его имя пытаются оформить кредит мошенники.

Что было дальше, догадаться несложно. Для того чтобы помешать «оформлению кредита», достаточно было совершить несколько операций на своем счету и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

В итоге молодой человек перевел туда более 1,5 млн рублей – это были все его накопления. Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личности преступников.