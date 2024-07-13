По крайней мере, об этом говорят данные поисковых запросов. Также на их основе составлен рейтинг самых «клевых» мест в Омской области.

Сервис Яндекс.Поиск изучил поисковые запросы и выяснил, какую рыбу ловят омичи и где предпочитают. Судя по числу обращений к поисковику, лидирует карась. В топ-10 также попали стерлядь, судак, окунь, сазан, лещ, налим, карп и язь.

На основе поисковых запросов сервис составил рейтинг самых популярных рыболовных мест у омичей. Их пять:

Крутинка;

Десподзиновка;

Тюкалинск;

Гауф;

Солоновка.

Общий интерес омичей к рыбалке также не ослабевает: среди российских миллионников Омск на пятом месте по этому увлечению, уступая Волгограду, Самаре, Уфе и Нижнему Новгороду.

Отметим, что завтра в России отметят День рыбака.