По дороге туда семья застряла в пробке. А времени терять было нельзя.

Омский экипаж ДПС пришел на помощь семье беременной омички, которая направлялась в роддом на авто. По пути люди попали в пробку, и в этот момент у женщины начались схватки. Времени терять было нельзя, и за помощью к полицейским обратился глава семейства.

– Старший лейтенант Олег Тараторин и лейтенант Александр Антонов помогли супругам добраться до роддома вовремя, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Судя по кадрам с видео, это роддом на Герцена. Омичка родила дочь, ставшую в семье первенцем.