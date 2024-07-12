В авиакатастрофе погибли члены экипажа, самолет выполнял тестовый полет после капремонта.

В авиакатастрофе погибли члены экипажа, самолет выполнял тестовый полет после капремонта.

Сегодня, 12 июля, в Подмосковье произошла авиакатастрофа – разбился пассажирский самолет, сообщает «Интерфакс». Лайнер Superjet 100 упал в лесном массиве в районе Коломны. Он выполнял тестовый полет после капитального ремонта.

Во время полета экипаж подал сигнал бедствия. После этого самолет направили в зону ожидания, где он несколько минут вырабатывал топливо. Когда самолет попытался зайти на посадку, он пропал с радаров.

В салоне самолета находились три члена экипажа. По предварительным данным, они все погибли. Жертв среди населения нет. Перед крушением пилоты смогли увести самолет от жилых домов деревни Апраксино в сторону леса.