Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники региональной ГИБДД выяснят, нарушат ли ПДД водители мотоциклов.

В воскресенье, 14 июля, сотрудники омской Госавтоинспекции проведут на территории рейд по мотоциклистам. Сотрудники региональной ГИБДД проверят, насколько омские водители соблюдают правила езды на мотоцикле.

В ведомстве напомнили, что мотоцикл должен быть зарегистрирован, а у самого водителя должно быть водительское удостоверение соответствующей категории. Ездить на мотоцикле нужно в шлеме.

Также мотоциклистам нельзя превышать скорость, нужно соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств. Важно не пытаться проехать между близко двигающимися автомобилями в плотном потоке.

·Общество

Сотрудники региональной ГИБДД выяснят, нарушат ли ПДД водители мотоциклов.

В воскресенье, 14 июля, сотрудники омской Госавтоинспекции проведут на территории рейд по мотоциклистам. Сотрудники региональной ГИБДД проверят, насколько омские водители соблюдают правила езды на мотоцикле.

В ведомстве напомнили, что мотоцикл должен быть зарегистрирован, а у самого водителя должно быть водительское удостоверение соответствующей категории. Ездить на мотоцикле нужно в шлеме.

Также мотоциклистам нельзя превышать скорость, нужно соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств. Важно не пытаться проехать между близко двигающимися автомобилями в плотном потоке.