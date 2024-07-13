Дневная температура в городе поднимется до +30, а дождя быть не должно.

Сегодня, 13 июля, в Омске будет по-настоящему жарко: до +27 утром и +30 днем. При этом осадки по городу не прогнозируются.

Июльским зноем будут наслаждаться и жители районов области. Дневная температура дойдет до +32. Тем не менее осадки по области не исключены, а в отдельных районах ожидаются грозы.