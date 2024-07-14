Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Ввод в эксплуатацию Транссиба

Рескрипт, повелевающий соорудить Великий Сибирский путь, издал император Александр III еще в 1891 году. К строительству приступили спустя два месяца, а знаменательное открытие произошло 14 июля 1903 года.

Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога в России и мире. Она соединяет европейскую часть страны, Урал и Сибирь с Дальним Востоком, а российские западные, северные, южные порты и железнодорожные выходы в Европу – с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию.

Фактическая длина Транссиба – 9288,2 км. Нетрудно догадаться, что проходит он по территории Европы и Азии, однако на Европу приходится лишь 19 % его протяженности. Начиная с Ярославского вокзала в Москве на его пути встречаются 14 областей, 3 края, 2 республики, 1 автономная область и 1 автономный округ России. Конечная станция – Владивосток.

Взятие Бастилии

17 июня 1789 года депутаты созванных впервые за 100 с лишним лет генеральных штатов объявили себя Учредительным собранием. Двумя днями ранее деятельные чиновники учредили комитет по разработке первой в истории Конституции. В общем, французская монархия уже не чувствовала себя абсолютной. До такой степени, что Людовик XVI начал стягивать в Париж войска.

Это было сигналом к скорому разгону Учредительного собрания. Ну а последней каплей стала отставка с поста министра финансов реформатора Жака Неккера. Возмущенные парижане, вооружившись подручными средствами, 14 июля 1789 года вышли на улицы и площади города и двинулись к Бастилии, символу королевского абсолютизма и произвола. Штурм длился около четырех часов: ее коменданта Бернара-Рене де Лоне в буквальном смысле разорвала на части толпа. Как и саму крепость-тюрьму. Правда, не сразу: полностью разрушить Бастилию постановили на следующий день, и лишь к 1791 году дело завершили.

Великая французская революция только начиналась. Франции предстояла крупнейшая за столетия политическая и социальная трансформация.

День российской почты

Как и многие праздники, четкой даты День российской почты не имеет. Но второе воскресенье июля, на которое он приходится, в этом году выпало на 14-е число. Учредили профессиональный праздник 30 лет назад, в мае 1994 года, но история отечественной почты несоизмеримо шире и насчитывает тысячелетия. Первоисточники затерялись где-то на просторах Киевской Руси, а регулярная почтовая служба появилась с реформами Петра I. В 1693 году учредили первую внутреннюю почтовую линию. Она связывала Москву и Архангельск через Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и Вологду.

Первое вступление «Катюши» в бой

30 июня отмечалась дата выхода с конвейера первых образцов советских систем залпового огня, любовно прозванных «Катюшами». Тогда же упоминалось, что 14 июля 1941 года оружие впервые применили в бою. Коротко напомним об этом: созданную в первые дни войны особую батарею реактивного действия под командованием капитана Ивана Флерова вооружили семью экспериментальными образцами «Катюш». Из них дали залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши, уничтожив вражеские эшелоны, боеприпасы и переправу через реку Оршицу.

Впрочем, есть и другая версия событий. Она гласит, что сначала батарея Флерова ударила по городу Рудня, впервые испытав «Катюши» именно там. До Орши около 140 км, нужно было туда еще добраться. Да и немцы ее захватить пока не успели ни 14, ни 15, ни даже 16 июля. Ведь им, для удобства перемещения по оккупированной территории, нужно было переделать железнодорожное полотно под более узкий европейский стандарт, а на это тоже требовалось время. Согласно этой версии, на станции Орши 14 июля находились советские эшелоны с топливом, а уничтожили их новым оружием для того, чтобы они не достались врагу.

Зарегистрирован телеканал НТВ

Одна из самых популярных телекомпаний в России – НТВ – зарегистрирована 14 июля 1993 года. Создали ее журналисты программы «Итоги», выходившей на «1-м канале Останкино», а финансовую поддержку оказал руководитель «Мост-Банка», известный предприниматель и медиамагнат Владимир Гусинский.

Впрочем, официально днем рождения НТВ считается 10 октября 1993 года: в этот «Итоги» впервые вышли в эфир на питерском телевидении. В январе 1994 года началось телевещание в Москве. После президентских выборов 1996 года к НТВ перешло все эфирное время на этой частоте.

День хаоса и беспорядка

Из хаоса и создается порядок – есть такая теория. Наверное, что-то подобное царило в голове американки по имени Эдриенн Сью Куперсмит. Эта женщина и учредила столь необычный праздник. Он признает хаос неотъемлемой частью жизни. В англоязычной среде известен как Pandemonium Day, или День столпотворения.

Кстати, понятие pandemonium известно еще с библейских времен, однако получило широкую известность только в 17 веке благодаря поэме Джона Мильтона «Потерянный рай»: в ней этим словом называются чертоги низвергнутого с небес падшего ангела, олицетворяющего силы зла. Дословно с латинского это понятие переводится как столпотворение, смятение или беспорядок.

В общем, праздник, чье название созвучно с поэтической обителью зла, с одной стороны настораживает. Но с другой, отсылает аж к древним теориям происхождения мира: ведь известно, что бог создал мир из ничего – то есть, из хаоса. Так что, если происходящее вокруг кажется рутиной, добавьте в жизнь немного хаоса – это поможет развеяться.