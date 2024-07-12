Девушка под ником «Ира» вместо ни к чему не обязывающего общения предложила заработать на «мировой бирже». Это оказалось фикцией.

Девушка под ником «Ира» вместо ни к чему не обязывающего общения предложила заработать на «мировой бирже». Это оказалось фикцией.

Очередной омич стал жертвой мошенничества. На этот раз интригующую «разводку» придумали для 32-летнего повара.

В приложении социальной сети ему пришло уведомление о совпадении пары с девушкой под ником «Ира». Молодой человек начал переписываться, и в ходе непродолжительного онлайн-общения новая знакомая предложила дополнительный заработок на «мировой бирже». Омич согласился, и через несколько минут в мессенджере с ним связался «трейдер», который объяснил нюансы продажи криптовалюты.

Затем омичу позвонила технический оператор, которая зарегистрировала его на сайте биржи. После регистрации мужчину стал курировать аналитик. Под его руководством омич пополнил «брокерский счет» на 40 000 рублей. Далее звонивший предложил клиенту вывести полученную прибыль – 5000 рублей. Получив первый заработок, повар поверил в надежность компании.

Со своей стороны, «брокер» предложил мужчине заключить сделку на крупную сумму. Заявитель сначала перевел злоумышленникам деньги с четырех кредитных карт на общую сумму 305 000 рублей. А потом оформил автокредит на 900 000 рублей и отправил все денежные средства уже известным способом.

Когда омич собрался в очередной раз выводить полученную прибыль, его попросили предоставить счет третьего лица. Тогда только повар понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой хитрой «разводки».