До следующего Дня города приведут в порядок три улицы в центре Омска и две на окраинах.

До следующего Дня города приведут в порядок три улицы в центре Омска и две на окраинах.

В Омске приведут в порядок пять крупных улиц, включая Ленина. Работы начнутся в текущем году и завершатся до 1 августа 2025 года, то есть к следующему Дню города. На эти цели из бюджета выделено более 780 млн рублей. Торги по определению подрядчиков состоятся в августе.

На ремонт улицы Ленина потратят свыше 48 млн рублей, улица Герцена будет отремонтирована за 108 млн, еще 170 миллионов пойдет на 7-ю Северную, улицу Воровского на окраине Ленинского округа приведут в порядок за 180 млн, а улицу Заозерную в Советском округе – за 337 млн.

Подрядчикам предстоит выполнить большой объем работ, включая замену асфальта.