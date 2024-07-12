Заведение откроется снова только после того, как его приведут в порядок.

Заведение откроется снова только после того, как его приведут в порядок.

Во время вчерашнего ливня в Омске пострадал ресторан-бар «Железный мост». В помещении на улице Ленина произошел потоп.

– Каждое лето погода подкидывает проблем, и обычно все обходилось. С улицы к нам не залилось, а вот городская канализация с линевкой не справилась. Работали 2 насоса, вода с 17 часов не переставала прибывать отовсюду по канализации, даже из стиральной машины, – сообщается в паблике заведения.

Потоп ликвидировали только к 2:15 силами сотрудников. Городские службы заявку приняли, но обещали приехать в течение суток.

– Пока сложно оценить ущерб. Предварительно придется полностью разобрать сцену, потому что иначе ее не высушить. Возможно, потребуется реставрация стен, а также ждем, когда будет понятна ситуация по деревянному бару, – сообщили в заведении.

Когда заведение снова откроется, пока неизвестно.