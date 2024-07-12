В театре подвели итоги многомесячного юбилейного марафона, вспомнили наиболее яркие моменты и рассказали о том, что ждет зрителей в августе, сентябре и октябре.

В театре подвели итоги многомесячного юбилейного марафона, вспомнили наиболее яркие моменты и рассказали о том, что ждет зрителей в августе, сентябре и октябре.

Хороший год

Юбилейный сезон Омской драмы получился плодотворным – «хороший год», как говорят виноградари, характеризуя качество урожая, «зритель голосует ногами», как говорят в театральном мире. На каждом показе – аншлаги, в овациях – жар признательности. За юбилейный сезон было продано более 100 тысяч билетов. Премьеры получились очень разными тематически, эстетически, по режиссерским концептам, однако равно увлекшими зрителей.

Юбилейный марафон

К знаменательной дате – 150-летию со дня рождения Омского академического театра драмы начали готовиться заранее. В результате театр «сверстал» грандиозную программу различных мероприятий, которые в течение всего сезона радовали омских зрителей.

Кульминацией праздничного марафона стал юбилейный вечер. На Основной сцене театра прошел спектакль «Омское время».

Феерическое представление, в котором нашлось место театральным легендам, искрометным капустникам, ярким актерским импровизациям, лирическим песням, нотам грусти по ушедшим из жизни актерам. Поздравить любимую Омскую драму пришли поклонники театра, известные театральные деятели съехались из разных уголков страны.

Стоит вспомнить в хронологическом порядке, что же предшествовало праздничному апогею.

Триумф «академиков» в Питере

До открытия юбилейного сезона состоялись «Большие гастроли» в Санкт-Петербурге.

Более 7 тысяч петербургских зрителей посмотрели спектакли Омской драмы на театральных площадках МДТ – Театра Европы, Государственного драматического театра на Васильевском и Дворца искусств Ленинградской области.

«Академики» сыграли 14 спектаклей. А искушенная питерская публика и представители местных СМИ весьма лестно отозвались об увиденном.

– Спектакль режиссера Арины Гулимовой про естественный ход самого бытия, смену поколений, конфликты (в том числе и социальные, и гендерные) и их мудрое преодоление. Артисты замечательно создают не просто образы конкретных героев – они воплощают устоявшиеся типажи, удерживаясь от соблазна вывести их на уровень стереотипов, – написала театральный обозреватель Musecube Марина Константинова о спектакле «Мой дедушка был вишней».

Притяжение Магнита

Открылся театральный юбилейный сезон постановкой заслуженного артиста России Николая Михалевского «Магнит. Омская история», посвященной памяти нашего земляка, большого русского поэта Аркадия Кутилова.

Условный город N, в котором разворачивается действие, стал подлинным Омском, что проявилось и визуально, в узнаваемом видеоряде, и в звуках знаменитых «Омских улиц».

Спектакль пользуется особенной зрительской любовью омичей.

– Масштабность спектакля каждый зритель оценит по-своему, равнодушных точно не будет. Перед нами промелькнет целая жизнь с чередой прощаний, потерь и неизбежности. Эта история о силе человека и о слабости, звучит как песня души и проникает глубоко в сердце! Хочется и петь, и плакать, и кричать. Зал отзывается бесконечным «Браво!» Я хочу увидеть это снова! – пишет о спектакле лауреат конкурса «Театральный блогер сезона» Инна Арсеньева.

По результатам подведения итогов конкурса «Зритель сезона» спектакль «Магнит. Омская история» стала рекордсменом по числу посещений. Зритель-победитель посмотрел спектакль «Магнит. Омская история» 13 раз за сезон.

Номинанты на «Золотую маску»

Большим событием в юбилейном сезоне стало объявление номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам театрального сезона 2022–2023 гг. Два спектакля Омского академического театра драмы «Небо позднего августа» режиссера Петра Шерешевского, «Мой дедушка был вишней» режиссера Алины Гулимовой были выдвинуты на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в тринадцати номинациях.

Лирическая интонация и мажорно-игровая атмосфера спектакля «Мой дедушка был вишней» возвращают усталой от реальности публике жизненные силы, пробуждают в ней переживания о неизмеримой ценности Жизни. Для каждого человека ценность жизни связана с важным условием – жизнь должна иметь смысл. Проверяет человека «на смысл» его каждодневная обыденность.

– В Омской драме режиссер Петр Шерешевский поставил на эту тему прелюбопытный спектакль «Небо позднего августа», – отозвался о спектаклях «Мой дедушка был вишней» и «Небо позднего августа» ректор гуманитарного университета, завкафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры УрФУ, доктор философских наук, профессор Лев Закс. – Пока герои маются в поисках смысла, режиссер Шерешевский находит этот смысл – для себя и для нас.

Новый Георгий Цхвирава

Одно из основных наблюдений театроведа, театрального критика, кандидата искусствоведения Ирины Алпатовой – выход главного режиссера театра Георгия Цхвиравы на новый и очень любопытный творческий этап. Его спектакли, по-прежнему «актерские», дающие актерам столько свободы, сколько может дать только уверенный в своих замыслах режиссер. Пример тому спектакль «Смит и Вессон», ставший открытием малоизвестной пьесы Алессандро Баррико, в новом переводе актера Олег Теплоухова.

Спектакль «Смит и Вессон» высоко оценили не только омские зрители и театральные критики. 15 октября спектакль был сыгран на сцене Челябинского театра драмы имени Н. Орлова в рамках XVI Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата-2023» и стал обладателем Гран-при фестиваля.

– Это самая настоящая психологическая история, не столько рассказанная, сколько прожитая актерами, виртуозно впрыгнувшими в шкуру персонажей, а не только надевшими нужные «маски». Дуэт заслуженных артистов России Александра Гончарука и Олега Теплоухова – актерское чудо, которое так и хочется назвать «точным и прочным выделыванием рыбацкой сети», – пишет о спектакле Ирина Алпатова.

Больше премьер!

В течение сезона состоялись еще две яркие премьеры на Основной сцене. «Плоды просвещения» – искрометная постановка главного режиссера театра Георгия Цхвиравы по пьесе классика русской литературы ЛьваТолстого, своеобразная режиссерская «творческая месть» пандемии посредством юмора и здоровой иронии, и «Похороните меня за плинтусом» в постановке Романа Габриа, премьера которой состоялась в мае, стал спектаклем закрытия театрального сезона.

Легендарные и горячо любимые звезды Омской драмы народные артисты России Валерия Прокоп, Валерий Алексеев, Михаил Окунев воплотили на сцене глубоко интимную семейную драму, до слез тронувшую сердца зрителей.

– Эта история дышит, звучит, переливается эмоциями, она насколько живая, что кажется, сейчас, вот сейчас все полетят на крыльях мечты. Как органично смешан детский мир и взгляд со взрослым, нет никаких границ между этими мирами. И все это потому, что сердце каждого заполнено любовью. Сильный спектакль! Артисты выразили суть своего творчества, преданность театру и зрителю. В каждом движении я увидела это, – пишет о спектакле «Похороните меня за плинтусом» лауреат областного конкурса «Зритель года» Наталья Никушина.

Под занавес сезона

Накануне закрытия 150-го театрального сезона, 29 июня, на Камерной сцене Омской драмы с аншлагом прошла премьера спектакля «Рубцов/Рыжий/Риф-МЫ», в постановке Георгия Цхвиравы, заявленного в необычном жанре – поэзоконцерт. Это не первый поэтический спектакль режиссера. «Блистательный Санкт-Петербург» по творчеству поэтов Серебряного века, не первый год с успехом идет на Камерной сцене.

На сцене причудливым образом переплелись в единую концепцию стихотворения Николая Рубцова и Бориса Рыжего, поэтов, не совпавших во временном пространстве, но единых по духу и современного композитора Ванечки (Оркестр приватного танца). Получилось очень органично.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Гончарук и Олег Теплоухов, актеры Артем Ильин, Леонид Калмыков, Иван Курамов и Александр Соловьев. Они показали себя не только в роли музыкантов, но и вокалистов, что вызвало восторг и шквал оваций у зрителей.

– Спасибо за блистательный спектакль, за этот труд и высокий уровень мастерства. Спектакль – полифония чувств, звуков, стихов, слез, смеха и надежды! Этот фонтан стихов не просто потряс меня, зарядил, порадовал, вдохновил, сколько рифм, столько и оттенков чувств. Актерские работы – настоящие шедевры, спасибо за гармонию, суть, музыку и силу духа! – отзываются зрители.

Фестивали и конкурсы

Сезон ознаменовался участием в престижных театральных фестивалях и высокими наградами.

В апреле юбилейного сезона Омская драма представила спектакль «Гроза» по пьесе А. Островского в постановке Галины Зальцман в Санкт-Петербурге в рамках V Театрального фестиваля LOFT. Спектакль вошел в лонг-лист «Самые заметные спектакли сезона 2022–2023 г.» по мнению экспертного совета.

Театр любит и ценит своего зрителя, и зритель отвечает ему взаимностью.

Участие театра в ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» стало доброй традицией. Зрители с нетерпением ждут встречи с актерами в театральном закулисье и с удовольствием делятся впечатлениями.

В рамках празднования своего 150-летия театр организовал и провел областной конкурс «Зритель года». Участникам было предложено представить на конкурс отзывы о спектаклях, опубликованные в соцсетях в текущем театральном сезоне, а также сочинения-рассказ о своем первом посещении театра, фотографии, сделанные в интерьерах. В конкурсе приняло участие более 30 работ.

Праздничная церемония подведения итогов конкурса проходила в театральном закулисье, с участием заслуженного артиста России Олега Теплоухова и заслуженного деятеля культуры Омской области Ларисы Свирковой. Лауреаты конкурса получили сертификаты на посещение двух спектаклей в новом сезоне и памятные призы.

Фильм о театре

Финальной точкой в череде юбилейных празднеств Академического театра драмы можно назвать грандиозный проект – телевизионный фильм «Легкое дыхание», посвященный полуторавековой истории театра. Автор сценария и режиссер – Светлана Веретенникова.

Полуторачасовой документально-игровой фильм охватывает период с 1874 года до нынешних дней и рассказывает о том, как строился в прямом и переносном смысле тот театр, которым сегодня гордится Омск. Это историко-документальное повествование о жизни Его Величества Театра, легкое дыхание которого сопровождает каждого, кто когда-то в нем служил или служит сегодня.

Презентация фильма состоялась на Основной сцене Омского академического театра драмы. Его первыми зрителями стали сотрудники театра, создатели фильма, историки, краеведы, журналисты.

Широкой зрительской аудитории фильм будет представлен в эфире 12 канала, на сайте телекомпании и в ее социальных сетях в сентябре 2024 года.

Юбилей продолжается

Завершат программу юбилейных мероприятий в октябре 2024 года гастроли Омского академического театра драмы на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Новый, 151-й театральный сезон откроется в сентябре премьерой спектакля «Месяц в деревне» по одноименному роману Ивана Тургенева в постановке режиссера Александра Кузина, известного омичам по спектаклям «Свадьба Кречинского», «Безумный день, или женитьба Фигаро», «Сирано де Бержерак».

А перед началом сезона театр порадует премьерой спектакля на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой 29 и 30 августа. Режиссер Алексей Крикливый представит зрителям сценическую версию по мотивам романа Ивана Набокова «Камера обскура».

До встречи в новом театральном сезоне, любимый и преданный зритель!