Число таких ДТП снизилось по сравнению с прошлым годом.

Число таких ДТП снизилось по сравнению с прошлым годом.

Омские чиновники проанализировали показатели аварийности за первую половину 2024 года. Количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось на 5,5 % (с 892 до 843 случаев). Стало меньше также погибших и раненых – на 23,8 % и 10,9 % соответственно.

В авариях пострадали 139 детей. В большинстве случаев это произошло из-за отсутствия детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

За полгода в городе случилось 140 аварий с участием общественного транспорта. В прошлом году их было на 10,3 % больше, то есть 156 ДТП. На 31,8 % меньше аварий случилось по вине водителей общественного транспорта – 30 вместо 44.

– Приведенные данные объективно свидетельствуют о необходимости и целесообразности реализации комплекса мер по снижению количества очагов аварийности в Омске. За первое полугодие было выполнено 87 корректировок режимов работы светофорных объектов, введено светофорное регулирование на трех перекрестках. Также до конца текущего года планируется введение запрета аварийно опасных левых поворотов на шести участках в местах концентрации ДТП, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Глава города дал поручения директору департамента транспорта и дальше работать над стабилизацией дорожно-транспортной обстановки.