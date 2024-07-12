Для унижения управляющей ТСН мужчина использовал систему ГИС ЖКХ. Терпеть оскорбления омичка не стала и наказала обидчика.

Для унижения управляющей ТСН мужчина использовал систему ГИС ЖКХ. Терпеть оскорбления омичка не стала и наказала обидчика.

Жительница Омска, работающая управляющей товариществом собственников недвижимости, взыскала 60 тыс. рублей с мужчины, который публично оскорблял ее в системе ГИС ЖКХ. Чтобы обидчик заплатил компенсацию, судебным приставам пришлось действовать жестко.

43-летний омич владеет нежилым помещением в одном из многоквартирных домов и регулярно критиковал управляющую ТСН за плохую, по его мнению, работу. Делал это мужчина, не стесняясь в выражениях.

– Гражданин регулярно ведет активную переписку с товариществом посредством системы ГИС ЖКХ, в которых он позволяет себе оскорбления и унижения личности в адрес управляющей в случае, если ответы на запросы не удовлетворяют его потребностям, – отметили в службе судебных приставов.

Поскольку информация, размещенная в системе ГИС ЖКХ доступна большому кругу третьих лиц, оскорбления негативно сказывались на авторитете женщины как руководителя, унижали ее честь и достоинство. Терпеть это она не стала и подала иск в суд. В пользу управляющей была взыскана компенсация причиненного морального вреда и судебные расходы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Чтобы побудить мужчину исполнить решение суда, судебный пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия с его машинами: двумя LEXUS LX570 и Subaru Foresrer. Лишь после этого омич погасил долг.