Заявления можно будет подать до середины августа.

Заявления можно будет подать до середины августа.

Правительство Омской области продлило для пострадавших от паводка жителей сроки подачи обращений за выплатами. Теперь это можно сделать в течение трех месяцев со дня объявления режима ЧС, то есть до середины августа.

Напомним, размер компенсаций может составлять от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. По 50 илил 10 тыс. рублей получают жители, имущество которых паводок повредил или полностью уничтожил.

К концу прошлого месяца единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили уже 2682 жителя. По 50 или 100 тыс. рублей получили всего несколько десятков человек.