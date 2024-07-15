Омский нарколог рассказала, как систематическое употребление алкоголя оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе иммунную систему человека.

Врач – психиатр-нарколог отделения профилактики областного Наркологического диспансера Наталья Клемке рассказала о разрушительном воздействии алкоголя на иммунитет. А также по каким проявлениям в организме можно понять, что защитные силы организма ослаблены.

Снижение иммунитета при употреблении алкоголя обусловлено такими факторами, как общее истощение, системная интоксикация организма на фоне прогрессирующего нарушения фильтрационной функции печени.

У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, склонность к инфекционным заболеваниям гораздо выше. Например, вероятность заразиться туберкулезом у них возрастает в 15 раз. Может быть обострение герпетической вирусной инфекции, причем это не просто папулезные высыпания на кайме губ – заболевание часто осложняется поражением периферической и центральной нервной системы.

– Из-за постоянного употребления спиртосодержащих напитков организм уже не может полноценно бороться с инфекциями, из-за этого снижается количество специальных ферментов, ответственных за уничтожение бактерий. Употребление больших доз алкоголя приводит к тому, что погибают именно здоровые клетки, отвечающие за борьбу с вирусами, – отмечает Наталья Клемке.

Повреждением эпителиальных клеток ротовой полости и кишечника, которые являются своего рода «первой линией» иммунной защиты организма.

Известно, что в кишечнике живут микроорганизмы, которые поддерживают иммунную систему. И из-за негативного влияния спиртного на работу кишечника разрушается его микрофлора и падает защитная функция. Повреждение иммунных клеток в кишечнике становится причиной беспрепятственного попадания патогенной микрофлоры в кровь, которая разносит ее по всем органам.

Под влиянием алкоголя клетки в организме может происходить мутация клеток. Если иммунная система ослаблена, то клетки не ликвидируются и могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний. Поэтому среди алкоголиков высокий риск возникновения рака. Чаще всего страдает пищевод, рот, печень и ЖКТ.

Помните, безопасной дозы алкоголя не существует. Откажитесь от употребления алкоголя и будьте здоровы!