Сегодня в Омске и области будет душно, при этом не исключены дожди.

Сегодня в Омске и области будет душно, при этом не исключены дожди.

В пятницу, 12 июля, в Омске прогнозируется облачно с прояснениями. Дневная температура поднимется до +29...+30 °. При этом не исключен небольшой дождь, на фоне которого воздух может ощущаться душным.

В муниципальных районах Омской области днем воздух прогреется до +31 °. Местами также возможны кратковременные дожди с грозами.