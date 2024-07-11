Этому способствует санация одного из важнейших трубопроводов, который эксплуатировался более полувека.

Этому способствует санация одного из важнейших трубопроводов, который эксплуатировался более полувека.

Специалисты омского водоканала начали санацию одного из трех важнейших трубопроводов. Магистральный водовод диаметром 1200 мм подает питьевую воду с Ленинской очистной водопроводной станции жителям Кировского, Центрального и Советского округов.

Стальной водовод ввели в эксплуатацию в 1972 году. Более чем за полвека коммуникации износились. Чтобы продлить срок их службы, специалисты омского водоканала последние 10 лет проводят санацию трубопроводов. Это эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей. Этот водовод будет санироваться уже в третий раз. Работы на нем проводили в 2020 и 2023 годах, обновив суммарно участки протяженностью 2 км от улицы Мельничной до улицы 2-я Казахстанская и по улице Граничной.

– Магистральный водовод имеет стратегическое значение для обеспечения омичей питьевой водой. В период ремонтных работ вода будет подана горожанам по резервным схемам. Санация водовода продлится до середины августа. В этот период в часы максимального водопотребления возможно снижение параметров холодного водоснабжения потребителей Кировского и Советского округов, – рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Работы проводят закрытым способом, не нарушая благоустройство города и без перекрытия дорожного движения. Восстанавливают сети путем нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы.

Цементно-песчаное покрытие трубопроводов – экологический и безопасный способ обновления водопроводных сетей. Нанесенное на внутреннюю часть трубы надежное антикоррозийное средство способно ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.