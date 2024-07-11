Любовь Виджюнене выступала гособвинителем по громкому делу экс-главы фонда капремонта Марины Степановой. Теперь она сама будет отправлять правосудие.

Любовь Виджюнене выступала гособвинителем по громкому делу экс-главы фонда капремонта Марины Степановой. Теперь она сама будет отправлять правосудие.

Сегодня, 11 июля, Заксобрание Омской области утвердило в должности пять мировых судей. Они назначены на трехлетний срок полномочий. В их числе – бывшая сотрудница прокуратуры Любовь Виджюнене. До недавнего времени она работала старшим помощником прокурора Центрального округа Омска.

Виджюнене известна по громкому процессу экс-главы фонда капремонта, бывшего замминистра энергетики и ЖКК Омской области Марины Степановой, которая обвинялась в получении взяток и коммерческом подкупе. Общая сумма взяток составила 7,5 млн рублей. В качестве взяток в уголовном деле фигурировали аренда квартиры, место на парковке, обучение супруга Степановой в вузе Екатеринбурга, а также дорогой ноутбук и соболья шуба. Гособвинение запрашивало для нее 10 лет лишения свободы, штраф в размере 22 млн рублей и запрет в течение 5 лет занимать должности на муниципальной и госслужбе.

Суд приговорил Степанову к 8 годам лишения свободы (позже срок был сокращен на год), согласился с прокуратурой относительно суммы штрафа, а запрет сократил до 4 лет. Позже в апелляции срок заключения и продолжительность запрета были сокращены на год. Штраф устоял.

Любовь Виджюнене будет работать мировым судьей участка № 112 в Куйбышевском судебном районе Омска.