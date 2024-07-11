Омск-Информ
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·Общество

Вместе с жарой синоптики обещают также осадки.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в регионе ожидается +26...+31 градус. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.
В субботу и воскресенье будет +27...+32 градуса. Днем также ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра в субботу составит 4–9 м/c, в воскресенье – 4–14 м/с.
Температура в ночные часы не будет опускаться ниже +14 градусов. Возможен туман.
·Общество

Вместе с жарой синоптики обещают также осадки.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в регионе ожидается +26...+31 градус. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.
В субботу и воскресенье будет +27...+32 градуса. Днем также ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра в субботу составит 4–9 м/c, в воскресенье – 4–14 м/с.
Температура в ночные часы не будет опускаться ниже +14 градусов. Возможен туман.