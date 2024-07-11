А также комнаты отдыха, столовые, душевые и другие необходимые помещения.

А также комнаты отдыха, столовые, душевые и другие необходимые помещения.

Торгово-промышленная палата Омской области выступила с предложением о строительстве многофункциональных комплексов на конечных остановках общественного транспорта. Сегодня этот вопрос обсуждался на профильном комитете Омского горсовета.

Предпринимательское объединение делает упор на создании инфраструктуры для водителей: в составе МФК предусмотрены комнаты отдыха, столовые, душевые, туалеты и другие необходимые помещения. Сегодня водителям общественного транспорта, среди которых становится все больше женщин, некуда сходить в туалет и негде принять пищу в обеденный перерыв.

Этот вопрос будет подробно обсуждаться в горсовете осенью.