Работы продолжаются как в городе, так и в районах.

Работы продолжаются как в городе, так и в районах.

Министерство энергетики и ЖКХ Омской области сообщило о 30-процентной готовности к отопительному сезону. Этим летом отремонтировали сотни километров коммуникаций, заменили 26 котлов и 32 км водопроводных и тепловых сетей.

Министерство проводит расширенные совещания с участием глав муниципальных районов и ресурсоснабжающих организаций. Каждую неделю чиновники проверяют подготовку районов.

Резервные источников электроснабжения за 10 млн рублей установят в Азовском, Кормиловском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Оконешниковском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском и Шербакульском районах. Этим же районам выделили 54,2 млн рублей на покупку оборудования для отопления.

Отметим, что минувшей зимой регион оказался не вполне готов к зиме. Жители жаловались на холод в домах.