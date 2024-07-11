Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль с семейной парой до медицинского учреждения. У омички благополучно родилась девочка.
Милая история с участием омских полицейских приключилась на днях. Утром 8 июля омич вез беременную жену в роддом, у которой резко ухудшилось состояние. Однако в процесс вмешались заторы, и горожанин обратился за помощью к полицейским. Госавтоинспекторы старший лейтенант полиции Олег Тараторин и лейтенант полиции Александр Антонов не отказали и сопроводили машину до роддома № 1. А «Форд-Фокус» с супружеской парой следовал за патрульным автомобилем. Благодаря оперативным действиям автоинспекторов, все завершилось благополучно. У пары родился первенец – девочка. Сейчас малышка с мамой находятся в роддоме. А счастливый отец не только навестил семью, но лично зашел поблагодарить полицейских. Таким образом правоохранители выступили в роли аистов, ведь по народным поверьям именно эта птица приносит детей супругам.