Автомобиль 2002 года выпуска имеет мощный двигатель, кожаный салон и кондиционер.

Автомобиль 2002 года выпуска имеет мощный двигатель, кожаный салон и кондиционер.

Мэрия Омска выставляет на повторные торги легковой автомобиль BMW-745LI 2002 года выпуска, на котором ранее передвигался бывший глава города Виктор Шрейдер. Он руководил городской администрацией в период с 2005 по 2011 год.

Служебная машина имеет мощный двигатель (333 «лошадей»), кожаный салон, кондиционер. Начальная цена аукциона – 790 тыс. рублей, шаг – 35 тысяч. То есть теоретически автомобиль могут продать более чем за миллион.

Ранее иномарка уже выставлялась на торги в марте текущего года, но желающих ее купить не оказалось.

Отметим, что преемники Виктора Шрейдера – Вячеслав Двораковский, Оксана Фадина и Сергей Шелест – пользуются другой служебной машиной. Около десяти лет назад городская администрация обновляла гараж и закупила белые Kia. На одной из них и передвигается глава города.