Преступникам удалось получить более 80 млн рублей.

Преступникам удалось получить более 80 млн рублей.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в автосалоне в Советском округе. Владельца и сотрудника подозревают в том, что с октября 2023 г. по март 2024 г. они закладывали в ломбарды автомобили своих клиентов, продавали их в кредит подставным лицам, а деньги присваивали.

Как сообщили в полиции, свои машины потеряли 53 омича. Мошенникам удалось украсть более 80 млн рублей.

У двух бывших работников салона, 30-летней женщины и 28-летнего мужчины, провели обыски. Их причастность к преступлениям устанавливают.