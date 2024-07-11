Из мер воздействия на безбилетников исключили предупреждение, а суммы штрафов кратно увеличили.

Из мер воздействия на безбилетников исключили предупреждение, а суммы штрафов кратно увеличили.

Депутаты регионального Заксобрания внесли изменения в ст. 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях, ужесточив ответственность за безбилетный проезд в общественном транспорте. С соответствующей инициативой ранее выступили их коллеги из Омского горсовета.

В настоящее время действует норма, согласно которой впервые попавшемуся «зайцу» выносится предупреждение. Депутаты предложили убрать эту меру воздействия как неэффективную, а сами штрафы кратно увеличить – с нынешних 300–700 рублей до 3–4 тысяч. Против столь высоких сумм штрафов выступила прокуратура. В итоге было принято компромиссное решение: при первом нарушении безбилетников будут сразу штрафовать на 1000 рублей, при повторном – на 2 тысячи.

Проверять факт оплаты проезда в транспорте имеют право контролеры, они же будут выписывать штрафы для «зайцев».