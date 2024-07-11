Два года он будет заниматься общественно-полезным трудом.

Два года он будет заниматься общественно-полезным трудом.

Полтавский районный суд Омской области признал 39-летнего местного жителя виновным в поджоге. Как сообщили в прокуратуре, октябрьским вечером мужчина находился в садово-дачном товариществе «Зеленый сад» в поселке Полтавка. Он проник на дачу своей знакомой и из мести поджег дом. Для этого сельчанин использовал ведро с бумагой.

В наказание его решили отправить на 2 года принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты. Также мужчина выплатит потерпевшей 65 тыс. рублей.

Отметим, что вину в преступлении мужчина так и не признал.